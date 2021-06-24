Kilis'te beton mikserinde 270 kurusıkı tabancanın ele geçirilme anı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:10
06:10
01:04
Kilis'te beton mikserinde 270 kurusıkı tabancanın ele geçirilme anı kamerada 24.06.2021 | 14:51
02:17
Küçükçekmece’de gence ailesinin gözleri önünde silahlı saldırı | Video 24.06.2021 | 15:54
03:46
Defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı | Video 24.06.2021 | 15:54
02:16
05:44
05:25
00:24
00:55
Malatya'da zemin çökünce oğlunun üzerine düşen baba kamerada 24.06.2021 | 12:22
00:53
TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı | Video 24.06.2021 | 12:07
00:21
Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 24.06.2021 | 12:07
03:34
01:15
00:33
Değnekçiye polis şoku kamerada | Video 24.06.2021 | 11:53
01:53
05:37
01:09
Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 24.06.2021 | 10:46
05:53
01:08
Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video 24.06.2021 | 10:46
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü 2 beton mikserinde 270 kurusıkı tabanca, 23 bin 500 mermi ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz çalışmasında çimento yüklü iki beton mikseri şüpheli olarak değerlendirildi. Suriye'ye açılan Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen araçlar, gümrük işlemleri durdurularak arama hangarına sevk edildi. Aramada, araçların çekicilerinin yan dolaplarında bulunan karton kutularda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.