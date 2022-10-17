Kilosu 100 bin lira olan safranın hasadı başladı | Video

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilosu 100 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Safran, ilçede yaklaşık 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safranın çiçekleri toplanıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safranın kilosu 100 bin TL'den satılıyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yaklaşık 27 dekar alanda safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, "Bir haftadır çiçek toplamaya başladık. Sezon açıldı. Safran soğanlı bir bitki. Ağustos ayında dikimini yapıyoruz, Ekim ve kasım ayında da hasat yapıyoruz. Kendi alanımızdan yaklaşık 20 kilogram ürün bekliyorum. 2- 3 aydır sattığımız gram fiyatı 100 TL, kilogramı 100 bin TL. Yeni hasat tamamlandığında yani 40-50 gün sonra tekrardan bir fiyat güncellemesi olur" dedi.

Safran tarlasına turistlerin de ilgi gösterdiğini ve Safranbolu'nun turizmine katkı sağladığını anlatan Yılmaz, "Bizim çiftliğimiz artık hasattan çok turizm yönelmiş gibi. Büyük bir alanda üretim yapıyoruz bu bir gerçek. Bugün de Fransız 12 acente yetkilisi buradalar. Safranbolu'yu tanıtmak için misafirimiz oldular. 3 gün boyunca Safranbolu'da doğayı gezecekler ve bölgemizi tanıtacaklar" diye konuştu.

Safran tarlasında hasat yapmanın eğlenceli olduğunu söyleyen Fransız tur planlayıcısı Dantony Marine, "Safranbolu çok güzel, çok değişik ve tipik bir yer. Safran tarlasında olmak ve burada safran toplamak çok güzel. Seyahat planlama sitesinde müşterilere değişik ülkelerde seyahat önerisi yapan birisiyim. Sayfamda Safranbolu'ya yer vermek çok ayrı ve güzel bir şey. Burada olmak çok farklı, çünkü safranı sadece baharat kısmında biliyordum, ilk defa böyle bir aktivite yaşadım" ifadelerini kullandı.