Kim Milyoner Olmak İster’e katılan paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan paralimpik sporcu Hamit Demir isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek 500 bin TL’lik soruyu açtırdı. Yarışmacı verdiği kararla herkesi şaşırttı. İşte 500 bin TL’lik soru ve yarışmacının aldığı o karar!