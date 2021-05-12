Kızıl geyik köye indi; çocuğun sevme anı kamerada | Video
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde türü koruma altındaki kızıl geyik köyde yiyecek ararken görüntülendi. Bir çocuğun geyiği sevme anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
İlçeye bağlı eskiden köy olan Karagaçayırı Mahallesi'nde çiftçiler hayvanlarını otlattıkları sırada yakınlarına kadar gelen kızıl geyiği görerek şaşkınlık yaşadılar. Geyiği bir süre seven vatandaşlar o anları cep telefonuna kaydettiler. Geyiğin yanına giden küçük bir çocuğun onu sevme anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu.