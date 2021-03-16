Kocaeli'de kafedeki skandal görüntüler! 16 kişiye para cezası | Video
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir kafeye yapılan baskında, yasak olmasına rağmen nargile içerek okey oynayan 16 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre İzmit'te bulunan bir kafede korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kafe içerisinde bulunan 16 şahsın, korona virüs önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ederek kağıt oyunları, okey oynadıkları belirlendi. Yasak olmasına rağmen kafede oyun oynayarak nargile içen şahıslar ve işletme sahibinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkında idari para cezası kesilmesi hakkında tutanak tutuldu.