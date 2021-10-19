Konteyneri uyuşturucu serasına dönüştürmüşler

ANTALYA'da jandarma ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda konteyrde saksılara dikili uyuşturucu madde tespit etti. Operasyonla yakalanan 2 şüphelinin uyuşturucu yetiştirmek için konteynerde projektör, havalandırma borusuyla kurduğu düzenek, kamerayla kaydedildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi, Yeşilkaraman mahallesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine alınan duyum üzerine jandarma B.M. ve A.K.'nin evi ile evin yakınındaki prefabrik konteynerde arama yaptı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramada şüphelilere ait bahçedeki prefabrik konteynerda özel düzenekle kurulmuş skank düzeneği, saksılara dikili boyları 5 -10 santimetre arasında değişen 90 kök skank bitkisi tespit edildi. Konteynerde 11 projektör, 1 vantilatör, 20 metre havalandırma borusu, 30 kutu gübre ilacı, 10 elektrik adaptörü, 2 Adet termometre bulundu. Evdeki aramada da 5 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde belirlendi. Şüpheliler yasadışı ekim ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler sorgsunun ardından adliyeye sevk edilecek. Konteynerde jandarmanın yaptığı arama kamerayla kayda alındı.