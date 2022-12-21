Köpeklerin üzerine geldiğini fark eden adam, elindeki sopa sayesinde böyle kurtuldu | Video

Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yerine inşa edilen Yusufeli yeni ilçe merkezinde başıboş köpekler tehlike saçıyor. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan şahıs 10'a yakın köpeğin saldırısından elindeki sopa sayesinde kurtuldu. Çevresini saran köpekleri uzaklaştırmayı başaran şahıs yara almadan kurtuldu.

Artvin'in Yusufeli İlçesi yeni yerleşim yerinde yaşanan olayda, bir kişi çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine geldiğini fark eden adam, etrafta bulduğu sopayla kendini savundu. Sağa sola savurduğu sopa sayesinde köpekleri uzaklaştırmayı başaran adam, olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar ise etrafta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.