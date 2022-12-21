Köpeklerin üzerine geldiğini fark eden adam, elindeki sopa sayesinde böyle kurtuldu | Video
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Artvin’de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yerine inşa edilen Yusufeli yeni ilçe merkezinde başıboş köpekler tehlike saçıyor. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan şahıs 10'a yakın köpeğin saldırısından elindeki sopa sayesinde kurtuldu. Çevresini saran köpekleri uzaklaştırmayı başaran şahıs yara almadan kurtuldu.