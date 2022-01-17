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OTOMATİK OYNAT
03:20
Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı | Video 17.01.2022 | 08:25
03:52
Donan baraj gölünün manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu | Video 17.01.2022 | 08:31
02:14
Şişli’de evsizlerin kaldığı metruk bina alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 08:31
01:42
Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi | Video 17.01.2022 | 08:29
07:26
Bursa'da kimya fabrikasında yangın | Video 17.01.2022 | 08:29
00:32
Okulun demir kapısını çaldılar | Video 16.01.2022 | 17:12
02:14
İtfaiye eri yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi | Video 16.01.2022 | 16:49
05:06
Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi; görenler şaşkına döndü | Video 16.01.2022 | 11:22
03:49
Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu | Video 16.01.2022 | 16:26
02:23
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı... Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 16.01.2022 | 16:26
03:05
Önce keşif yaptılar sonra seçtikleri motosikleti iterek götürdüler | Video 16.01.2022 | 16:20
00:25
Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler | Video 16.01.2022 | 16:20
02:16
Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar | Video 16.01.2022 | 15:32
00:31
Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video 16.01.2022 | 15:55
00:44
Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video 16.01.2022 | 15:12
03:10
Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 16.01.2022 | 14:43
00:29
Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video 16.01.2022 | 14:43
00:55
Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli | Video 16.01.2022 | 14:43
01:19
Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı | Video 16.01.2022 | 13:56
04:23
Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı | Video 16.01.2022 | 13:56
Küçükçekmece'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin yaralandığı saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.