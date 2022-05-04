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OTOMATİK OYNAT
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Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video 04.05.2022 | 10:45
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Hastaneye gitmemek için polis aracına kaza yaptırıp kaçmaya çalıştı | Video 04.05.2022 | 10:42
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Saklı cennet Yedigöller’de mest eden manzara | Video 04.05.2022 | 10:42
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3 kızını vahşice öldüren koca, eşine kuma teklif etmiş | Video 04.05.2022 | 10:44
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Sürücüyle, çarptığı yayanın tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.05.2022 | 09:49
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! İnternet üzerinden satacaklardı | Video 04.05.2022 | 09:49
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İstanbul Şişli'de alev alev yanan otomobil kamerada 04.05.2022 | 09:25
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Ankara’da başından silahla vurulmuş kadının cansız bedenine ulaşıldı | Video 04.05.2022 | 09:23
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Çaldığı taksi ile 5 araca çarptı | Video 04.05.2022 | 09:20
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Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı | Video 04.05.2022 | 01:25
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Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03.05.2022 | 20:15
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Bodrum’da yangın paniği! Konteynerdeki yangın, araçlara sıçradı! | Video 03.05.2022 | 17:51
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Eskişehir yağmur ve doluya teslim | Video 03.05.2022 | 17:50
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Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu | Video 03.05.2022 | 16:43
Kütahya'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları çerçevesinde domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.