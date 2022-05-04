Video Yaşam Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video
Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video

Kütahya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı | Video

04.05.2022 | 10:45

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OTOMATİK OYNAT

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Kütahya'da yaban hayatındaki canlıların araştırılması çalışmaları çerçevesinde domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

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Kütahya'nın Ilıca bölgesinde farklı kırsal alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Görevliler tarafından kurulan fotokapanlarla bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor. Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki domuz, kurt ve geyikler fotokapanla görüntülendi.

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