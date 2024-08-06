Video Yaşam Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video
Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video

Lice’de 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi | Video

06.08.2024 | 10:21

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör operasyonlarında 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bin kök skunk bitkisi, 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

Lice İlçesi Bağlan Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör operasyonunda; 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bin kök skunk bitkisi, 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 2 milyon 269 bin 200 Kök Kenevir/Skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edildi.

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