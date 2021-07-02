Video Yaşam "Lotu Quli" lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video

"Lotu Quli" lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video

02.07.2021 | 14:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lotu Quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video 00:53
"Lotu Quli" lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı | Video 02.07.2021 | 14:33
Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı 04:00
Böyle vicdansızlık görülmedi; Görme engelli adamın çayını içip telefonunu çaldı 02.07.2021 | 14:24
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video 02:27
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar’ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı | Video 02.07.2021 | 14:06
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 00:34
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 02.07.2021 | 13:44
Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video 02:19
Sıla ile Ahmet Kural’ın yeniden görülen davasında tanık dinlendi | Video 02.07.2021 | 13:24
Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video 00:57
Mafya cinayetine 4 ilde operasyon! Gözaltılar var | Video 02.07.2021 | 13:25
Evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afganlının hesaplarındaki 14 milyon 838 bin lira donduruldu | Video 00:58
Evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 6 Afganlının hesaplarındaki 14 milyon 838 bin lira donduruldu | Video 02.07.2021 | 13:24
Piyasa değeri 1 milyon lira olan tablo ele geçirildi | Video 00:52
Piyasa değeri 1 milyon lira olan tablo ele geçirildi | Video 02.07.2021 | 13:24
Diyarbakır'da yangını fark edip 45 yolcuyu indirerek faciayı önleyen otobüs şoförü kamerada 01:13
Diyarbakır'da yangını fark edip 45 yolcuyu indirerek faciayı önleyen otobüs şoförü kamerada 02.07.2021 | 12:30
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayetle ilgili son dakika! 24:52
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayetle ilgili son dakika! 02.07.2021 | 12:26
İstanbul Esenyurt'ta su sayaçlarını çalan şüpheliler kamerada 02:02
İstanbul Esenyurt'ta su sayaçlarını çalan şüpheliler kamerada 02.07.2021 | 11:09
Dalgın anne, bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürüp, üstüne bastı | Video 02:25
Dalgın anne, bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürüp, üstüne bastı | Video 02.07.2021 | 11:56
Diyarbakır’da otobüs yangını kamerada. Sürücünün dikkati faciayı önledi | Video 01:57
Diyarbakır’da otobüs yangını kamerada. Sürücünün dikkati faciayı önledi | Video 02.07.2021 | 11:55
Beyoğlu'nda sokakta uyuşturucu satanlara operasyon | Video 01:04
Beyoğlu'nda sokakta uyuşturucu satanlara operasyon | Video 02.07.2021 | 11:56
Cinayet soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler | Video 00:23
Cinayet soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler | Video 02.07.2021 | 11:19
İstanbul'da bebek arabasından düşürdüğü çocuğunun üstüne basan anne kamerada! 02:25
İstanbul'da bebek arabasından düşürdüğü çocuğunun üstüne basan anne kamerada! 02.07.2021 | 11:09
Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı | Video 01:14
Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı | Video 02.07.2021 | 10:50
İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi 03:43
İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi 02.07.2021 | 08:47
İstanbul Maltepe'de lüks otomobillerin ayna ve plakalarını çalan şüpheli kamerada 00:31
İstanbul Maltepe'de lüks otomobillerin ayna ve plakalarını çalan şüpheli kamerada 02.07.2021 | 10:48
Hatalı sollama yapan şimdi yandı! Yargıtay'da emsal niteliğinde karar | Video 02:18
Hatalı sollama yapan şimdi yandı! Yargıtay'da emsal niteliğinde karar | Video 02.07.2021 | 10:38

Azeri mafyasının hesaplaşmasında geçen yıl Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantılı 4 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Öldürülen Salifov, Beşiktaş’ta silahla vurularak öldürülen “hayalet” lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde “azmettirici” olarak gösteriliyordu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da 18 Ağustos 2020 tarihinde yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüş, cinayet şüphelisi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kayıtlara 'mafya hesaplaşması' olarak geçen cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni delilere ulaşıldı. Salifov'un öldürülmesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, cinayeti işleyen kişiler ile bağlantıları olan ve liderliğini N.C. isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile birlikte hareket eden 4 şüpheli daha tespit edildi. Cinayetle dolaylı bağlantıları tespit edilen N.A., C.K., E.A. ve M.Y. adlı 4 zanlı, bu sabah İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA