Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı | Video
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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