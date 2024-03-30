Video Yaşam Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı | Video
Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı | Video

Lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı | Video

30.03.2024 | 08:40

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı.

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İstanbul- İzmir otoyolu Gemlik Sanayi kavşağında, Ukraynalı sürücünün kullandığı Tesla marka elektrikli otomobil, bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.
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