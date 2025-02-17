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Mağdurun evini kurşunlayıp telefondan o anları dinletmişler | Video

Mağdurun evini kurşunlayıp telefondan o anları dinletmişler | Video

17.02.2025 | 10:28

Sultangazi’de haraç almak istedikleri işadamının evini kurşunlayan bu sırada telefon açarak silah seslerini dinleten 1'i kadın 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anları güvenlik kameraları kaydetti.

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Olay, Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, 1390 sokakta 9 Şubat Pazar günü meydana geldi. Haraç almak istedikleri galeri sahibi iş insanının evini kurşunlayan şüpheliler, bu sırada telefon ederek silah seslerini mağdura dinletti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda eve 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken çevrede 10 adet boş kovan bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gasp Büro Amirliği ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı otomobili yaklaşık 10 kilometre takip etti. Şüphelilerin yolda bir arkadaşlarıyla buluşarak olayda kullandıkları silahı arkadaşlarını verdikleri de belirlendi. Polis yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. Şüphelilerden silahlı saldırıyı gerçekleştiren Erkan K.'nin 10 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Şüpheliler 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Suç örgütü kurmak' ve ' Suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi

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