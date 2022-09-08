Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi | Video

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Maltepe'de metruk halde bulunan 3 binanın yıkımı Maltepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki alana gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
"TESPİT ETMİŞ OLDUĞUMUZ BU BİNALARI KALDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Alana gelerek incelemelerde bulunan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Yaşadığımız çevre ve mahallede insanlarımızın can ve mal güvenliğini, çevresel değerleri tehdit eden ve bu olumsuz unsurları bulunduran metruk binalar bulunmaktadır. Burada muhtarlarımızın, çevrede yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri oldu. Yürütülen çalışmalar sonrası durum tespit edildi. Bizlerin temel amacı vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri almaktır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'mızın da birkaç yıl önce yayınlamış olduğu genelge bulunmaktadır. Biz de Maltepe ilçesinde tespit etmiş olduğumuz bu binaları kaldırmaya devam ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da bize sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.