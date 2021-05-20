Video Yaşam Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi

Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi

Manisa'da polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi
20.05.2021 | 07:06

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MANİSA'da, kocası B.S. (36) tarafından baltalı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu H.A. (33), kendini kilitlediği evinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kendilerine de baltayla saldıran B.S.'yi tabancayla ayağından vurarak etkisiz haline getirdi. B.S., hastaneye kaldırılırken, dehşeti yaşayan H.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis, Şehzadeler ilçesindeki aile içi kavga vakasına gitti. İhbardan hemen 5 dakika sonra 17.30 sıralarında olayın yaşandığı Akpınar Mahallesi'ne giden polis ekipleri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Suriye uyruklu eşi H.A.'ya baltayla saldıran B.S.'yi sakinleştirmek isteyen polis, öfkeli kocanın saldırısına uğradı. Polis ekipleri kendilerine baltayla saldıran B.S.'yi korkutmak amacıyla havaya iki el ateş açtı. Polis, uyarı atışına rağmen balta ile üzerlerine hamle yapan B.S.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Ayağından yaralanan S.B., bu kez de evinin deposundan aldığı bıçakla polise saldırdı. Çok sayıda polisin müdahalalesiyle etkisiz hale getirilen öfkeli koca, tedavisi yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.


KADES uygulaması sayesinde hayatta kalmayı başaran H.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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