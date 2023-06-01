Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Amos antik kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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