Video Yaşam Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video
Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video

Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video

01.06.2023 | 20:49

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Amos antik kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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