Video Yaşam Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video
Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video

Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video

17.10.2021 | 15:08

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Muğla genelinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Tatil cenneti Marmaris’te anıt ağaç olarak tescillenen yaklaşık 2 bin yıllık çınar fırtınaya dayanamadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için etkili yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Gözde turizm merkezi Muğla'da gök gürültü sağanak yağış ve fırtına yaşandı. Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye, Bodrum ve Dalaman ilçeleriyle bazı mahallerinde yollar sular altında kalırken, fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

ANIT AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Marmaris'te Anıtlar Kurulu tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillenen çınar, şiddetli fırtınaya dayanamadı. Bayır Mahallesindeki, yaklaşık 2 bin yıllık çınarın dalları koptu. Çevresindeki ev ve işyerlerine düştü. Maddi hasar oluşan işyerlerinde, herhangi bir can kaybı yaşanamadı. Ekipler, olay yerine gelerek çevreyi temizledi.

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