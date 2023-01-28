Marmaris’te sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti | Video
Muğla’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.
Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris'in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.
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