Video Yaşam Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video
Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video

Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video

25.04.2022 | 15:10

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Bir adresten halı, fırın, elektrikli soba, masa ve sandalyeleri çalan bir kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kuştepe Mahallesi'nde bulunan bir adresten halı, fırın, elektrikli soba, masa ve sandalyeleri çalan Y.S. isimli bir kişinin kimliğini tespit etti. Y.S.'nin olay yerine "Çek Çek" olarak adlandırılan araçla geldiği saptandı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Y.S.'nin yine Şişli İlçesi'nde bir adresten klima motoru çaldığı ve benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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