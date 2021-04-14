MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? | Video
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Kabine Toplantısı'nın ardından okullar kapandı mı sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan'ın ilk 2 haftası itibarı ile kısmi kapanmaya gidileceğini duyururken okullar kapandı mı konusuyla ilgili de alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sınav sürecinde olan 8. sınıflar ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi. Bunun ardından, Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitimle ilgili detayları aktardı. Böylelikle, ilkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı, Ramazan'da yüz yüze eğitim bitti mi soruları yanıt buldu. MEB'in açıklamasında uzaktan eğitimin başlayacağı tarih de duyuruldu!