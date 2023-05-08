Video Yaşam Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video

08.05.2023 | 11:35

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile pikabın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi ile 120. Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Ordu Komutanlığında görev yapan asker ve sivil memurların bulunduğu servis midibüsü, karşı yönden gelen Hüsnü Öztepe (86) yönetimindeki 35 AD 7488 plakalı pikapla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde pikap sürücüsü Öztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Midibüsteki 6 yaralıdan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 2'si ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Öztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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