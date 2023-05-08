Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde asker ve sivil memurları taşıyan servis midibüsü ile pikabın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
6 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI
Midibüsteki 6 yaralıdan 4'ü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 2'si ise Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Öztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.05.2023 | 11:35
00:44
Ankara merkezli 19 ilde 'RedHack' operasyonu; 33 gözaltı | Video 08.05.2023 | 11:03
02:42
Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı | Video 08.05.2023 | 11:05
00:43
D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:54
00:54
02:41
Küçükçekmece’de iki otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kamerada | Video 08.05.2023 | 10:15
00:42
Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:15
00:26
05:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 08.05.2023 | 10:19
01:45
00:53
Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video 08.05.2023 | 09:55
02:02
Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 08.05.2023 | 09:50
06:11
00:23
03:07
01:43
01:21
112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı | Video 08.05.2023 | 08:44
04:47
03:13
Bartın'da yağmurlu havaya rağmen TOGG heyecanı yaşandı | Video 07.05.2023 | 16:20
06:49
Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video 07.05.2023 | 16:20