Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video

Bolu'da önceki gece meydana gelen ve 76 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi.