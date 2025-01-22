Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video
Bolu'da önceki gece meydana gelen ve 76 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da bayraklar yarıya indirildi.
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