MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk-Bager Türk, Bager Kemal kod Haydar Demirel, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin Tel Hamis’ kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ekibiyle birlikte 8 ve 9 Mart 2010 tarihlerinde Şemdinli, Derecik ve Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulanan Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.
Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibindeydi. Son olarak MİT'in saha ajanları Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.
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