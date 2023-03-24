Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’ye ne oldu? Çocukluk aşkının kız kardeşinin evinde kan izine rastlandı! | Video
ATV’nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe'nin kaybında cinayet şüphesi artmaya devam ediyor. Annesi yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen komşu Mehmet Tunç, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Müge Anlı’nın canlı yayında açıkladığı son bilgiye göre Döndü Boztepe’nin çocukluk aşkı olduğu iddia edilen Mevlüt Eryılmaz’ın kız kardeşi Fadime Çoban’ın evinde kan izine rastlandı. Peki o kan izleri Döndü Boztepe’ye mi ait? İşte son yaşananlar…
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