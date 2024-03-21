Müge Anlı’da gündeme gelen Sevim Yıldırım cinayeti! Oğlu mu yoksa alacaklıları mı sonunu hazırladı? | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı’da gündeme gelen 75 yaşındaki Sevim Yıldırım cinayeti! Oğlu Ergün mü yoksa alacaklıları mı sonunu hazırladı?