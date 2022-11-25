Müge Anlı'da sıcak gelişme! Erdal Sakız cinayetinde itiraf: "Elimi tutup, beni öpmeye çalışınca kocam tüfekle vurdu!" | Video

ATV'nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı’da sıcak gelişme! Erdal Sakız cinayetinde itiraf yakın arkadaşı Ersin Koç'un eşi Lale Koç'tan geldi! 3 çocuk babası 43 yaşındaki Erdal Sakız Sakarya'da cinayete kurban gitmişti... Lale Koç, katilin kocası Ersin Koç olduğunu itiraf etti. İfadesinde "Erdal 3500 lirayı almak için evimize geldi. Parayı verirken benim elimi tuttu, beni öpmeye çalıştı. Bende buna tepki verip bağırınca kocam Erdal’ı tüfekle vurdu." dedi.

KATİLİ YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI!

Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile TATLI Sert'e gelmişti. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi.

Kaybolan Erdal Sakız'ı (43), ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edilmişti.

BABA OĞUL DÜŞMAN GİBİYDİ

Cinayette ise birçok isim şüphe altındaydı. Erdal sakız'ı oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi ve tüccar arkadaşı. Yayının ilerleyen günlerinde Ersin Koç şüpheleri oğlu Tuncay'ın üzerine çekmişti. Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlu'nun babasına gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın diye çıkıştığını baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söylemişti.

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Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaş olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alınmıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi. Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin.Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

CANLI YAYINDA OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ, KATİL KENDİSİ VE OĞLU ÇIKTI!

Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf kızından daha sonra da eşinden geldi. Olayla ilk itiraf Ersin Koç'un kızından geldi. Ersin Koç'un kızı Müge Anlı muhabirine "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu?" borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu dedi. İlk itiraftan sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi. Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladı. Erdal Sakız'ın eşi ise borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı ben bağırınca eşimde tüfekle Erdal'ı vurdu.