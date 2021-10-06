Müge Anlı'da şok yasak aşk açıklaması! Öldürülen çiftçinin eşiyle 'ilişki' iddiası
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:39
Fenomen Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'i savcılığa şikayet etti 06.10.2021 | 16:33
05:02
01:41
00:58
Esenyurt'ta korkutan çatı yangını | Video 06.10.2021 | 16:00
01:16
Polisten film gibi uyuşturucu operasyonu | Video 06.10.2021 | 15:30
00:58
02:41
05:02
01:51
Zeynep Alkan köpek balıklarıyla yüzdü, sosyal medyada yorum yağdı | Video 06.10.2021 | 15:07
00:50
04:02
Çocuğunu vermemek için evini yaktı | Video 06.10.2021 | 14:35
00:16
01:16
"Adımı çaldın" davasında iki Gökçe Kırgız ilk kez yüz yüze geldi | Video 06.10.2021 | 13:25
03:48
İlkokulda öğretmenden dayak iddiası | Video 06.10.2021 | 13:05
01:26
Spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu | Video 06.10.2021 | 13:05
01:12
Danışman tüm parayla Bitcoin alıp İran’a kaçtı | Video 06.10.2021 | 11:51
00:15
02:00
Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı | Video 06.10.2021 | 11:05
00:31
Ehliyetsiz sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı | Video 06.10.2021 | 11:05
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ekim 2021 Çarşamba canlı yayınında; cinayet soruşturmasının seyrini değiştirecek şok yasak aşk açıklaması!
Öldürülen çiftçinin eşiyle ''ilişki'' iddiası
Müge Anlı, neden Dürdane Hanım ve Ramazan Bey'in konuşulduğunu, biraz garipsediğini, bu dedikoduyu Ramazan Bey'in mi çıkardığını sordu. Dürdane Hanım bilmediğini, bu Ersin Bey meselesini Ramazan Bey'in jandarmaya söylediğini söyledi, Ramazan Bey ise kendisinin ortaya çıkarmadığını, köyde konuşulduğunu iddia etti.