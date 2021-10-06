Müge Anlı'da şok yasak aşk açıklaması! Öldürülen çiftçinin eşiyle 'ilişki' iddiası

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ekim 2021 Çarşamba canlı yayınında; cinayet soruşturmasının seyrini değiştirecek şok yasak aşk açıklaması!

Öldürülen çiftçinin eşiyle ''ilişki'' iddiası

Müge Anlı, neden Dürdane Hanım ve Ramazan Bey'in konuşulduğunu, biraz garipsediğini, bu dedikoduyu Ramazan Bey'in mi çıkardığını sordu. Dürdane Hanım bilmediğini, bu Ersin Bey meselesini Ramazan Bey'in jandarmaya söylediğini söyledi, Ramazan Bey ise kendisinin ortaya çıkarmadığını, köyde konuşulduğunu iddia etti.