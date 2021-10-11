Video Yaşam Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video
Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video

Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video

11.10.2021 | 20:13

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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Müge Anlı’da, bu hafta Mustafa Kurt olayı ele alındı. Mustafa Kut'u sırtından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ersin Çetinkaya, canlı yayında itirafta bulunacağını itiraf etti. Çetinkaya, asıl katilin kendisini cinayetle suçlayan Sezer Kaya olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Mustafa Kut'u öldüren bu şahıstır. Suçu benim üzerime attı. Bana, 'Çok pişmanım, çok pişmanım... Biliyor musun ben Mustafa'yı nasıl öldürdüm' dedi" o anda ise stüdyo buz kesti. İşte ayrıntılar!

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