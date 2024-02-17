Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video
Sosyal medya platformu üzerinde paylaştığı bir videoda Erdem Dilbaz isimli bir kullanıcı eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi yaparak “Robokıble” etiketiyle paylaşım yaptı. Matkabı çalıştırarak kendini robot gibi gösteren dilbaz aynı zamanda satanist ve feminist yazılı tshırtlerle de paylaşım yaptığı görüldü.
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