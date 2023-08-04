Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video
İstanbul’daki “Narko Alan" uygulamasında dört kişi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla yakalandı.
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