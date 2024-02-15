Nesli tehlikede olan 2 vaşak karlı arazide böyle görüntülendi | Video
Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.
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