Nesli tehlikede olan 2 vaşak karlı arazide böyle görüntülendi | Video

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan 2 vaşak, ormanlık alanda görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen 2 vaşağın yürüyerek ormanın derinliklerine doğru gözden uzaklaşması yer alıyor.