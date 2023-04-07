Video Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Harşit Çayı’nda görüntülendi | Video

07.04.2023 | 09:04

Harşit Çayı’nda koruma altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gümüşhane'de Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından olan Harşit Çayı'nda su samuru görüntülendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunun görüntüleri bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çay kenarında suda oynadığı görülen su samuru bir süre sonra sudan çıkarak gözden kayboldu.

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