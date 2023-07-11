Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü | Video
Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
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