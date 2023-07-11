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Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü | Video

Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü | Video

11.07.2023 | 08:44

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Kaza Bor ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Edanur Çeliktaş'a çarpan otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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