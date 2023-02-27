O müteahhitler 'bilinçli taksirle ölüm' suçundan yargılanacak | Video
Türkiye'yi yasa boğan depremde yıkılan binaların inşaatında kusurlu oldukları öne sürülen müteahhit, mühendis ve bürokratlara yönelik soruşturmalar hız kesmeden sürüyor. Depremde yıkılan binalarla alakalı emsal bir karara imza atan Yargıtay; kalitesiz malzeme kullanımı sebebiyle binanın depremde yıkılmasında, taahhütnameyi veren fenni mesul mühendis, inşaat ustası, bina sahibi ve müteahhitlerin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçunu işlediğine hükmetti.
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