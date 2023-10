Ölen eşinden gelen mektup duygulandırdı | Video 29.10.2023 | 13:21 ANKARA'da Menekşe Doğanay'a (50), eşi Mustafa Doğanay'ın, 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılına mektup kampanyası kapsamında yazdığı mektup ulaştı. Eşini 10 yıl önce kaybeden Doğanay, mektubu okurken duygu dolu anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 21 yıl önce 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası' başlatıldı. Kampanya kapsamında yazılan yaklaşık 40 bin mektup, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 21 yıl sonra tasnif işlemlerinin ardından adreslerine teslim edilmeye başlandı. Mektuplardan biri de Menekşe Doğanay'ın doktor eşi Mustafa Doğanay'a yazdığı mektuptu. Görevliler adrese mektubu teslim etmek için gittiklerinde Mustafa Doğanay'ın 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi. Kendi yazdığı mektubu teslim alan Menekşe Doğanay, zarfı açtığında, kendi mektubunun yanında eşinin ona yazdığı mektupla da karşılaştı. Eşinin kendisinden gizli yazdığı mektubu okuyan Menekşe Doğanay, duygu dolu anlar yaşadı.Menekşe Doğan, eşinin 10 yıl önce hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an bu mektup bana sürpriz oldu. Mektubu o kapatmıştı. İçerisinde kendisinin de bana mektup yazdığı mektup olduğunu bilmiyordum. Eşimi 10 yıl önce kaybettim. O zaman küçük kızım 16 aylıktı. Bu mektup kızlarım için de benim için de çok kıymetli. Bu coğrafyada yaşadığım için çok şanslıyım. Gerçekten yoğun duygular içerisindeyim" dedi.Kendisinin eşine yazdığı mektubu da okuyan Menekşe Doğanay, "Şu an alıcısı olmayan bir mektup. Eşim 10 yıl önce vefat etti. O zaman bu mektubu ben eşime yazmıştım. Bu mektup sevgi ile değer ile yazıldı. Şu an bu mektubu aldığım için çok mutluyum. PTT'mize çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok kıymetli bir mektup. Yalnız bir anne olarak bir kadın olarak, iki tane kız çocuğu olarak, Cumhuriyet olan bu topraklarda yaşadığım için çok gururlu ve onurluyum" ifadelerini kullandı.