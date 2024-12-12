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Omuz atma cinayetinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı | Video

Omuz atma cinayetinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı | Video

12.12.2024 | 15:34

İzmir'de, markette çıkan 'omuz atma' tartışmasında Semih Kenan Köse'nin (30) çakıyla öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'nın (27) ise yaralandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Sercan Bavkır (33) ile tutuksuz sanıklar Serkan (32) ve Taylan Bavkır (26) hakkında maktule karşı ‘İştirak halinde kasten öldürme’ ve ‘Hakaret’, sanık-mağdur Sibel Kabadayı hakkında ise ‘Tehdit, 'Hakaret' ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ceza talebinde bulundu.

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Olay, 16 Ekim 2023'te saat 19.30 sıralarında, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan Sercan Bavkır, markette alışveriş yaparken yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. Taraflar arasında başlayan 'Omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki kardeşleri Serkan Bavkır ile Taylan Bavkır da dahil oldu. Köse, bir ara eline geçirdiği içki şişesini kırıp savurdu. Kavgada Sercan Bavkır, yanındaki çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse öldü, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olay, marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, 3 kardeş hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan, Köse'nin kız arkadaşı Sibel Kabadayı için ise 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ceza istendi.

'ÖNCE TAHLİYE, SONRA TUTUKLAMA'
Yargılama sürecinde Serkan ve Taylan Bavkır adli kontrol şartıyla ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp tahliye edildi. Davanın, 17 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık Sercan Bavkır, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Bavkır hakkında yeniden gözaltı kararı verildi ve Bavkır çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Sercan Bavkır'ın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısını açığa aldı. Sonrasında mahkeme başkanı ve 2 üye hakimle duruşma savcısının başka mahkemelerde görevlerine iade edildi.

'AVUKATLAR SÜRE İSTEDİ'
Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Sercan Bavkır ile tutuksuz sanıklar Serkan ve Taylan Bavkır'ın yanı sıra avukatlar katıldı. Duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı; tutuklu sanık Sercan Bavkır ile tutuksuz sanıklar Serkan ve Taylan Bavkır hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' ve 'Hakaret'; sanık-mağdur Sibel Kabadayı hakkında ise 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ceza talebinde bulundu. Avukatlar esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

'TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ'
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Sercan Bavkır, "Kasıtlı olarak yaralamak bile istemedim. Bunu aile duysun. Biz sigara bile içmeyiz. Bıçağı çıkaran insan kardeşleriyle geri çekilir mi? Sırtından tutan, onu çeken benim. 'Kardeşimi bırak' dedim. Sürekli tehdit ettiler. Çevik Kuvvet olduklarını söylediler. Defalarca şişe attılar. 'Dur' diye yalvardık. Bıçağı çıkarma sebebim kendimizi korumaktı. Bıçaklandığını kendisine ben söyledim. Polisi aradık. Yarasına müdahale etmeye çalıştık. Kabul etmedi. Şişeyi kırıp, saldırmaya çalıştı. Çok güzel ve düzenli bir hayatım vardı. Tahliye edildim ve adaletli bir karar olduğunu düşünüyorum. Sonra polisler aradı, evde olduğumu söyledim. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Ocak 2025'e erteledi.

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