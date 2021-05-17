Video Yaşam Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video

Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video

Önce kayınçosuna, sonra kendi canına kıydı. O anlar kamerada | Video
17.05.2021 | 15:57

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşi ile arası bozulan şahıs, kayınçosunu evinin önünde 6 el ateş ederek öldürdükten sonra evine giderek pompalı tüfekle intihar etti.

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Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi, Birsen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iddiaya göre eşinin evi terk etmesinin ardından ruhsal bunalım yaşayan 36 yaşındaki 6 ve 12 yaşında 2 çocuk babası Dursun Özkaraca, durumun sorunlusu olarak kayınçosu 22 yaşındaki Muhammed Kılıç'ı tuttu. Kayınçosunun evinin önünde bekleyen Dursun Özkaraca, elindeki silahla 6 el ateş ederek kayınçosunu öldürdü. Ardından evine giden Dursun Özkaraca, silahta merminin bitmesinin ardından evdeki pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Şahsın kayınçosuna mermi yağdırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay üzerine cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kılıç ve Özkaraca'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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