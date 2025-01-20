Video Yaşam Önce kaza yaptılar, sonra tekmeli yumruklu kavga ettiler! O anlar kamerada | Video
Önce kaza yaptılar, sonra tekmeli yumruklu kavga ettiler! O anlar kamerada | Video

Önce kaza yaptılar, sonra tekmeli yumruklu kavga ettiler! O anlar kamerada | Video

20.01.2025 | 09:49

İstanbul’un Arnavutköy'de maddi hasarlı kazaya karışan 2 aracın sürücüleri kavga etti. Mahalle kısa sürede savaş alanına dönerken, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kamerayla böyle görüntülendi.

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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki ticari araç sokak ayrımında birbiriyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücüler kısa süreli şok geçirdi. Araçtan inen sürücüler kazayla alakalı birbirinde suç bularak tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kadın ve erkeklerden oluşan grubun birbirine saldırdığı görüldü. İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan kişiler ise olayı ufak sıyrıklarla atlattı.
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