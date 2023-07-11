Video Yaşam Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü | Video
Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü | Video

Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü | Video

11.07.2023 | 09:05

NİĞDE'nin Bor ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a (23), ardından da elektrik direğine çarparak yanmaya başladı. Kazada, Çeliktaş ve otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karışına geçmek isteyen Edanur Çeliktaş'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, durduktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Çeliktaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından kimliği belirsiz sürücü ve yanındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği, otopside yapılacak DNA testiyle tespit edilecek.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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