Video Yaşam Ormanın hayaleti böyle görüntülendi | Video
Ormanın hayaleti böyle görüntülendi | Video

Ormanın hayaleti böyle görüntülendi | Video

25.12.2023 | 19:41

Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak takıldı.

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