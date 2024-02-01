‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak Sivas'ta görüntülendi | Video

Nesli tehlike altında olan ve görüntülenmesi zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak anılan Vaşak Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar Vaşağı fark edince aracı durdurdu. Cep telefonuna sarılan vatandaşlar Vaşağı görüntülemeyi başardı. Bir süre vatandaşları izleyen Vaşak, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.