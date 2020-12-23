Ormanlardaki yaşam foto kapanlarla izleniyor | Video
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Ormanlardaki yaşam foto kapanlarla izleniyor | Video 23.12.2020 | 13:17
Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye’nin dört bir yanında ormanlara yerleştirdiği foto kapanlardan yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde tilkilerin avlanması kayıt altına alınırken, yaban domuzu, karaca, kurt, vaşak, ayı, sincap ve tavşanlarda görüntülerde yer aldı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hareketin ardından kayda girebilen foto kapanlar yerleştirdi. Yaban hayatın izlenmesi ve hayvanlara yem verilebilmesi için kurulan foto kapanlardan yeni görüntüler paylaşıldı. Daha önce nesli tükenmekte olan bir çok hayvanın tespit edildiği Türkiye ormanlarında çeşitli ırka ait hayvanlarda görülmüştü. Sonbahar aylarında sıklıkla görülen Tilkilerin ormanlık alanda avlanması ile ilgili paylaşılan görüntülerde yaban domuzu, karaca, kurt, vaşak, ayı, sincap ve tavşanlarda yer aldı.