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Osmanlı'dan kalan yüzlerce yıllık gelenek bu yıl da unutulmadı | Video

Osmanlı'dan kalan yüzlerce yıllık gelenek bu yıl da unutulmadı | Video

09.04.2024 | 15:03

Bilecik'te yüzyıllardır Osmanlı'dan gelen, minareden Ramazanın son günü çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha gün yüzüne çıkarıldı.

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Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminde gerçekleştirilen minareden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği bir kez daha canlandırıldı. Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te de yaşanılıyor. Mahalle iftarları, Osmanlı çeşmelerinden şerbet ikramı, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Helva İkramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkarken, Ramazan'ın son günü çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtma geleneği yapıldı. Osmanlı devri Türk mimari sanatının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan ve ilk minaresi 30 metre kuzeyinde yüksek bir kaya üzerine inşa edilen tarihi Orhan Gazi Camii minaresi önünden çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar.

"BU GELENEĞİ ÇOCUKLARIMIZA TEKRAR AYNI COŞKUYLA, MUTLULUKLA YAŞATMAK İSTEDİK"
Öğrencileri etkinliğe getiren özel bir okul sahibi Aliye Ayaz, "Bugün burada Osmanlı dönemindeki Ramazan geleneğimizi yaşatmak için toplandık. Öğrencilerimizi buraya getirdik. Arkamızda gördüğünüz minareden sepetimizi sallandırdık. Çikolatalarımızı aldık. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

"BU GELENEK YAKLAŞIK 450 YILDIR SÜREGELEN BİR GELENEK"
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise Osmanlı devletinin kurulduğu topraklarda Bilecik'te olduklarını söyleyerek, "Osmangazi ve Şeyh Edebali Hazretleri'nin atının ayak izleri olduğu ve şu an metfun bulunan Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ndeyiz. Bugün bir Osmanlı geleneğimizi minareden sepet sallandırma geleneğini gerçekleştirdik. Bizde bu geleneği çocuklarımıza tekrar aynı coşkuyla, mutlulukla yaşatmak istedik. Geleneğimiz şu şekilde bayramın müjdecisi olarak ikindi namazından sonra hocalarımız minareye çıkıp çocuklarımıza bayramı müjdelemek adına çocuklarımıza sepet sallandırarak minareden çikolatalar ve hediyeler, çeşitli hediyeler, akideler, şekerler hediye ederlermiş. Biz de bu geleneğini burada Bilecik'te yaşattık" dedi.

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