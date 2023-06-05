Video Yaşam Otobüs şoförü gitmiyorum dedi, yolcular “Senin özel aracın mı?” diyerek tepki gösterdi | Video
Otobüs şoförü gitmiyorum dedi, yolcular “Senin özel aracın mı?” diyerek tepki gösterdi | Video

Otobüs şoförü gitmiyorum dedi, yolcular “Senin özel aracın mı?” diyerek tepki gösterdi | Video

05.06.2023 | 12:12

Esenyurt-Bahçeşehir arasında sefer yapan bir otobüste, yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Aracı durdurarak gitmeyeceğini belirten şoföre vatandaşlar, “Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise otobüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt-Bahçeşehir arasında sefer yapan 146T otobüs hattında yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple otobüs şoförü ile yolcular arasında gerilim yaşandı. Kısa sürede tartışmaya dönen olayda otobüs şoförü, aracı durdurarak gitmeyeceğini söyledi. Bu durum üzerine daha da hararetlenen tartışmada yolcular, şoföre "Senin özel aracın mı? Neden gitmiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Uzun süre daha devam eden tartışma anları ise otobüsteki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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