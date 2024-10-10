Video Yaşam Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video

Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video

10.10.2024 | 08:51

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde, yolcuların gözü önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Cinayet anı ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay akiam 21.00 sıralarında Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen ve kimliği henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman'a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA
Öte yandan cinayet anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen zanlının, oturmak üzereyken, bir anda arkaya doğru ilerleyip, Toraman'ı defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor. Yolcular ise panikle kaçışıyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de Eylem Tok’un Türkiye’ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 07:39
ABD'de Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşması! Kritik süreç başladı | Video 10.10.2024 | 08:51
Mersin’de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 03:04
Mersin'de kız öğrenci yurdu önündeki taciz iddiası asılsız çıktı | Video 10.10.2024 | 08:51
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 01:44
Otobüste dehşet anları! Yolcuların gözü önünde husumetlisinin boğazını kesti | Video 10.10.2024 | 08:51
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 02:20
Cenaze namazında tabuttan ses gelince yaşadığı anlaşılan adam, hastanede öldü | Video 09.10.2024 | 16:22
Antalya’da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24
Kartal’da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 04:20
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38
Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 09.10.2024 | 08:45
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:26
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 08:44
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA