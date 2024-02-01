Video Yaşam Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada
Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada

Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada

01.02.2024 | 20:46

Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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