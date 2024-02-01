Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada
Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada 01.02.2024 | 20:46
00:13
‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak Sivas'ta görüntülendi | Video 01.02.2024 | 16:48
01:08
Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu | Video 01.02.2024 | 15:45
00:22
Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01.02.2024 | 16:43
03:23
00:21
Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı | Video 01.02.2024 | 14:54
00:17
Çember Operasyonu'nda 138 kişi yakalandı | Video 01.02.2024 | 15:24
02:47
Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı | Video 01.02.2024 | 15:23
00:41
Bursa'da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 01.02.2024 | 15:24
01:05
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video 01.02.2024 | 14:48
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:54
00:12
02:23
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video 01.02.2024 | 14:29
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:20
02:01
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık serbest bırakıldı | Video 01.02.2024 | 13:04
02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video 01.02.2024 | 13:53
01:19
Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 25 gözaltı | Video 01.02.2024 | 13:37
01:17
Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video 01.02.2024 | 13:00
02:48
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 01.02.2024 | 12:22