Video Yaşam Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video

Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video

Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video
09.05.2021 | 09:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video 03:45
Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video 09.05.2021 | 09:50
Şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 01:08
Şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.05.2021 | 09:40
Silivri'de uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:31
Silivri'de uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 09.05.2021 | 09:36
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada 01:20
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada 09.05.2021 | 08:45
Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi | Video 03:21
Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi | Video 09.05.2021 | 08:34
Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi | Video 04:47
Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi | Video 09.05.2021 | 08:34
Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video 00:26
Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video 08.05.2021 | 23:49
Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı | Video 00:46
Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı | Video 08.05.2021 | 20:18
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, Kadir Gecesi’nde mahya ile buluştu | Video 07:59
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, Kadir Gecesi’nde mahya ile buluştu | Video 08.05.2021 | 17:39
Adana'da mal varlığını korumak için kocasıyla resmi nikah yapmayan kadına büyük sürpriz! 03:41
Adana'da mal varlığını korumak için kocasıyla resmi nikah yapmayan kadına büyük sürpriz! 08.05.2021 | 16:28
İstanbul Sultangazi'de İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı 02:47
İstanbul Sultangazi'de İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı 08.05.2021 | 13:01
Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! Şifa olsun 00:25
Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! "Şifa olsun" 08.05.2021 | 15:11
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 01:04
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 08.05.2021 | 13:02
Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı 02:52
Özbek gencin katilini, tıraş ederken çektiği anların videosu ortaya çıktı 08.05.2021 | 13:02
Altını bebek beziyle bağlayıp evde oğlak bakıyorlar 08:10
Altını bebek beziyle bağlayıp evde oğlak bakıyorlar 08.05.2021 | 13:00
Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! 08:22
Peygamberimiz Kadir Gecesi ne yapardı, nasıl ibadet ederdi? Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! 08.05.2021 | 13:35
Bahçesinde biriktirdiği 16 ton çöpün alınmasını gözleri dolarak izledi 05:03
Bahçesinde biriktirdiği 16 ton çöpün alınmasını gözleri dolarak izledi 08.05.2021 | 13:00
İstanbul'da fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı 00:32
İstanbul'da fırınlara gidip kendini polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı 08.05.2021 | 11:10
SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'daki  'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı 04:27
SON DAKİKA: İstanbul Bayrampaşa'daki  'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırının cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı 08.05.2021 | 10:10
Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:48
Kadir gecesi tebrik mesajları! En güzel Kadir gecesi mesajları... (8 Mayıs 2021 Cumartesi) 08.05.2021 | 10:43

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeden sokağa park ettiği iddia edilen otomobil, hızla sokaktan aşağı kaydı. Yokuş aşağı kayan sürücüsüz otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı. Metrelerce sonra bir fabrikanın duvarına çarparak durabilen otomobilin geçtiği sokaktan saniyeler önce yürüyen vatandaşlar olası bir kazadan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Otomobili kayan sürücü ise, "Mahalleden birileri komplo kurmuş olabilir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedat Özeren, otomobilini el frenini tam çekmeden sokaktaki dik yokuşa park edip evine gitti. Bir süre sonra otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla yokuş aşağı kayan otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına daha sonra ise bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde ve çarptığı araçta hasar oluştu.

OTOMOBİL SAHİBİNDEN KOMPLO İDDİASI
Kayan otomobilin sürücü Sedat Özeren, "Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı sonra bir araca çarptı, araç pert olmuş durumda anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı, çığırtı araba burada" dedi.

GELİR GELMEZ HEMEN ARABANIN KAPISINI AÇIP EL FRENİNİ ÇEKTİ
Yokuş aşağı kayan otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin sahibi Yılmaz Bostancı da, "Araç dimdik yokuştan gelince sanki 100-150 ile geliyormuş gibi oldu. Geldi orda kasise vurdu, daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaralanma ve ölüm olayının gerçekleşmediği kazaya ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen kişilerden saniyeler sonra otomobil hızla geliyor ve duvara çarparak durabiliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA