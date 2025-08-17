Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 17.08.2025 | 09:24 Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen otomobile ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Korkutan kaza yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.