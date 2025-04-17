Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle havaya uçtu | Video
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu kazada, küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamera yansıdı.
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