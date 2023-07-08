Otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video
Denizli’nin Çivril ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerindeki araçlar kurtarıldıktan sonra otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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