Otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 08.07.2023 | 09:48 Denizli’nin Çivril ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çivril ilçesi Uşak Yolu Sanayi Kavşağı olarak bilinen noktada meydana geldi. İddiaya göre, Denizli istikametinden Uşak istikametine seyir halindeki M.A. kontörlündeki otomobil ile karşı istikametten gelen ve Sanayi Kavşağından dönmek isteyen S.Ş. idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonrası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle S.Ş.'nin otomobili yoldan çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücüler ve anayolda duran otomobildeki yolcu konumunda bulunan kişiyi hastaneye kaldırdı.Kaza yerindeki araçlar kurtarıldıktan sonra otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.